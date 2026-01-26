“Questa non è un’intervista”, il nuovo podcast di Aurora Ramazzotti disponibile da mercoledì

“Sono felicissima perché questa è la prima cosa che sento davvero tutta mia”, dice la content creator che, ogni settimana, ospiterà numerosi ospiti dello show business

Aurora Ramazzotti annuncia la partenza del suo nuovo progetto audiovisivo “Questa non è un’intervista”. La content creator torna con un podcast non convenzionale, che mescola diversi linguaggi e format. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 28 gennaio.

Il progetto riflette lo spirito divertente ed esuberante di Aurora, capace di attrarre il pubblico attraverso la spontaneità con cui si racconta, rompendo i confini della tradizionale intervista, offrendo un’esperienza di intrattenimento sempre nuova con tanti ospiti dello show business, che verranno annunciati di settimana in settimana.

La stessa Aurora racconta: “Sono felicissima perché questa è la prima cosa che sento davvero tutta mia: è nata da un’esigenza personale e da tanta libertà. Ci divertiamo a giocare un po’ con i nostri ospiti, ed è bellissimo vedere come tutti si siano messi in gioco con generosità e curiosità. A Sanremo era già stato speciale, ma questa nuova avventura lo sarà ancora di più. Spero che arrivi alle persone e che, guardandola, si sentano un po’ a casa”.

“Questa non è un’intervista”, nato come un fortunato esperimento in collaborazione con Cosmopolitan durante il Festival di Sanremo 2025, continua la sua avventura con l’obiettivo di creare un contenuto autentico, fatto di chiacchiere e sana leggerezza, elementi che da sempre contraddistinguono Aurora. Il progetto nasce con il desiderio di portare un contenuto capace di regalare buonumore e momenti di spensieratezza al pubblico, attraverso puntate in cui gli ospiti si racconteranno con tono ironico e scherzoso, tra rubriche e giochi. Il podcast, prodotto da Show Reel Factory, presenterà ogni mercoledì un nuovo ospite, tra curiosità, momenti inaspettati e conversazioni senza filtri.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)