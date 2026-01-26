Festival di Sanremo, svelate le canzoni in gara: ecco chi è il favorito

Festival di Sanremo, svelate le canzoni in gara: in quota duello tra Tommaso Paradiso e Fedez-Masini, occhio alle sorprese Sayf ed Eddie Brock

Una giornata che può cambiare il destino del Festival di Sanremo anche se manca circa un mese al via: l’ascolto delle canzoni in anteprima da parte dei giornalisti. Un momento che suscita le prime reazioni ed emozioni e che può anche “influenzare” il futuro di una canzone. Per i bookmaker – si legge su Agipronews – sarà una lotta a due alla pari tra Tommaso Paradiso e Fedez-Masini: l’ex frontman dei The Giornalisti è in pole a 5 su Planetwin365 e Better, con la canzone “I romantici”, stessa quota della coppia – già in gara l’anno scorso solo nella serata cover – che si presenta all’Ariston con il “Male necessario”. Chiudono il podio virtuale due grandi sorprese, alla prima partecipazione al Festival: Sayf ed Eddie Brock, entrambi fissati a 8. Tra gli outsider si spazia dalle a vecchie conoscenze “sanremesi” come Ermal Meta, offerto a 11, stessa quota di un emergente come, il rapper esordiente Nayt. Più staccato, a 16, un tris al femminile formato da Arisa, vincitrice della kermesse nel 2014, Malika Ayane e Serena Brancale.