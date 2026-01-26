Chiara Petrolini: “È capace di intendere e di volere”. La conclusione delle psichiatre

La 22enne è accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti a un anno di distanza l’uno dall’altro

Chiara Petrolini, accusata di aver partorito in segreto due bambini e di averli uccisi appena nati (seppellendoli poi nel giardino di casa) era all’epoca dei fatti “capace di intendere e volere”. È quanto concluso dalla perizia disposta dalla Corte d’assise di Parma e firmata dalle psichiatre Maria Carla Verga e Laura Ghiringhelli. La 22enne di Vignale di Traversetolo è imputata di duplice omicidio premeditato e della soppressione di entrambi i cadaveri dei piccoli.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)