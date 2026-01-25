“The Good Neighbor” in prima Tv su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 in prima Tv “The Good Neighbor” con Jonathan Rhys Meyers, Luke Kleintank, Bruce Davison, Eloise Smyth, Ieva Florence: la trama
Due vicini di casa stringono amicizia finché l’investimento di una ragazza e la fuga dalla scena del crimine cambiano tutto. Menzogne e segreti spingono la relazione verso il collasso.
E’ la trama del film “The Good Neighbor” in onda domenica 25 gennaio 2026 alle 21:20 in prima Tv su Rai 4. Nel cast: Jonathan Rhys Meyers, Luke Kleintank, Bruce Davison, Eloise Smyth, Ieva Florence