Stasera su Rai Storia “La bussola e la clessidra” con “Preistoria” e “Antico Egitto”

Con “La Bussola e la clessidra” stasera su Rai Storia, Alessandro Barbero guida il pubblico nei secoli passati attraverso la serie “La lotta dell’ uomo per la sua sopravvivenza”

Una piacevole “passeggiata” nei secoli passati, rispondendo alle numerose curiosità e domande che la serie di Roberto e Renzo Rossellini, “La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza”, trasmessa in precedenza, ha suscitato tra gli spettatori. E’ quanto propone il professor Alessandro Barbero nella nuova serie di Rai Cultura “La bussola e la clessidra” in onda in replica domenica 25 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.

Quando comincia la storia? Cosa vuol dire preistoria? Il Professor Alessandro Barbero inizia rispondendo alle domande degli ascoltatori iniziando da quelle più semplice, per addentrarsi poi via via nell’universo più complesso dell’evoluzione del genere umano.

A seguire, gli egiziani erano bianchi o neri ? Quanto e come era importante il fiume Nilo per questa Civiltà, che ne faceva uno dei luoghi più fertili al mondo ?

Che differenza c’era tra la loro religione e quelle monoteiste. Il Faraone: un sovrano che è anche una figura divina, e incarna il potere assoluto sulla società umana.

Una disanima sull’antico Egitto dall’antichità fino al periodo romano e oltre. Alessandro Barbero discute per la prima volta dell’Antico Egitto nella seconda puntata della serie La Bussola e la Clessidra in onda sempre domenica 25 gennaio 2026 alle 22:00.