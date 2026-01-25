Omicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del killer Claudio Carlomagno

Si sono tolti la vita nella loro villetta di Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo

Si sono tolti la vita nella loro villetta di Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. I Carabinieri, a quanto si apprende dal Corriere della Sera, Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo sono stati trovati impiccati nel giardino della loro casa e avrebbero lasciato un messaggio d’addio all’altro figlio nel quale spiegano le ragioni del loro gesto. A lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio di sabato è stata una zia di Claudio, che ha contattato i Carabinieri dopo essere entrata nell’abitazione dei parenti e averli trovati senza vita. La donna si era insospettita perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con loro.

“Dal 9 gennaio scorso, dopo che il figlio aveva presentato denuncia di scomparsa della moglie proprio ai carabinieri di Anguillara, i coniugi non si erano più visti tanto che si era ipotizzato che si fossero trasferiti nella Capitale“, scrive il quotidiano. Il padre di Claudio era stato sentito anche successivamente al delitto, era stato citato, infatti, in quanto presente a bordo di un furgone davanti alla villetta della coppia poco dopo l’uccisione della donna da parte del figlio, mentre la moglie aveva accompagnato il figlio al momento della denuncia. Qualche giorno dopo l’arresto del figlio, domenica scorsa, poi la madre di Carlomagno aveva rassegnato le dimissioni dal suo incarico istituzionale di Assessore alla Sicurezza del comune di Anguillara.

“I genitori di Claudio, rinchiuso nel carcere di Civitavecchia dove è guardato a vista nel timore che possa uccidersi anche lui, sono rimasti insieme fino all’ultimo- scrive il quotidiano- Hanno scritto il biglietto d’addio, sono ripartiti in auto per Anguillara, si sono impiccati a una trave del portico del giardino che avevano curato fino a quando il figlio è stato arrestato per l’omicidio della moglie. Uno vicino all’altro. Forse facendosi coraggio l’un l’altro. Nella lettera ci sarebbe anche uno sfogo contro la gogna mediatica alla quale sono stati sottoposti in questi ultimi giorni. Non è chiaro se si faccia riferimento nel messaggio lasciato all’altro figlio anche ai sospetti sul padre di Claudio di averlo aiutato nel disfarsi del corpo della nuora”.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia, si legge ancora, ha disposto l’autopsia sui corpi dei due 65enni. Al momento “non emergerebbero dubbi sul doppio suicidio dei genitori di Carlomagno anche se le indagini proseguono”.

