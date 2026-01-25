Lutto per l’ex calciatore Roberto Baggio: è morta la mamma Matilde

Roberto Baggio in lutto: è morta la madre Matilde. L’ex fuoriclasse annuncia la scomparsa con un messaggio intenso e personale: “Il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l’universo”

Un profondo dolore ha colpito uno dei simboli più amati del calcio italiano: Roberto Baggio ha annunciato la scomparsa della madre, Matilde, affidando ai suoi profili social un messaggio intenso di gratitudine e affetto.

L’ex fuoriclasse, noto per la sua riservatezza e sensibilità oltre che per la sua carriera leggendaria, ha pubblicato una foto di famiglia accompagnata da parole semplici ma cariche di significato: “Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!”.

La notizia ha raccolto immediatamente centinaia di messaggi di vicinanza da parte di tifosi, colleghi e amici, testimoniando l’affetto diffuso nei confronti dell’ex numero dieci. Baggio è sempre stato legatissimo alla madre, figura chiave non solo affettivamente ma anche nella sua crescita sportiva: fu proprio Matilde a sostenerlo quando, adolescente, iniziò il suo percorso nelle giovanili del Vicenza, accompagnandolo al suo primo provino e dopo l’incidente del 1985.

La perdita della mamma per il ‘Divin Codino’ segue quella del padre, Florindo, scomparso nel 2020 dopo una lunga malattia; anche allora Baggio aveva vissuto il dolore con grande riservatezza, parlando della figura paterna come di un pilastro fondamentale della sua famiglia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)