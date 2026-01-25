Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko a “Da noi…a Ruota Libera” oggi su Rai 1

Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko protagonisti su Rai 1 a “Da noi…a Ruota Libera”. Ospiti anche Moira Cucchi, Eugenio Mastrandrea e Ilenia Pastorelli

Nuovo appuntamento, domenica 25 gennaio alle 17.20 su Rai 1, con “Da noi…a Ruota Libera”, con le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Tra gli ospiti l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e l’impenditore Luca Sabbioni, una coppia da favola: a 30 anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si sono risposati in Brasile con nozze religiose. E poi, l’attrice Ilenia Pastorelli, ora al cinema con la commedia “Prendiamoci una pausa” e in libreria con il suo primo romanzo “Non so come è successo”. Ospite anche Eugenio Mastrandrea, l’amatissimo Capitano dei Carabinieri Diego Martini, nella nuova stagione di “Don Matteo”, in onda su Rai 1.

Infine la storia di Moira Cucchi, una donna vittima di gravissime violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex marito, che è riuscita a ricostruire la sua esistenza e quella dei suoi figli e che, tra pochi mesi, sposerà l’uomo che l’ha fatta tornare ad avere fiducia nell’amore e nella vita.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.