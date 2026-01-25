La nuova stagione de “I meccanismi della natura” da stasera su Rai Scuola

Su Rai Scuola “Meccanismi della natura”. La seconda puntata della nuova stagione della serie, in onda venerdì 2 giugno alle 14.00 su Rai 5, racconta la prateria

Foreste, praterie, ambienti acquatici: l’eterno gioco di equilibri e collaborazioni tra specie in diversi habitat viene svelato in quattro appuntamenti alla scoperta del mistero della vita sul pianeta Terra. Sono i documentari della serie “Meccanismi della natura”. La seconda puntata della nuova stagione della serie, in onda venerdì 2 giugno alle 14.00 su Rai Scuola, racconta la prateria.

A seguire, Racconti di Scienza. Marie Curie, 1903 la prima donna a essere insignita del premio Nobel, 1911 riceve un secondo premio Nobel, un nuovo record per la storia della scienza al femminile. Anna Pancaldi ci introduce alla visione del documentario “Oltre il mito”, con cui andremo a conoscere meglio una grande scienziata del Novecento. La seguiremo in tutto il suo percorso, dall’infanzia in Polonia fino agli studi e alla vita di ricerca accanto al marito, Pierre Curie.

Parigi diventerà la sua seconda patria, il luogo dove le sue intuizioni prenderanno la forma di un progetto scientifico molto importante per il futuro d’Europa e non solo. La scoperta del radio e le sue applicazioni in capo medico rappresenteranno la svolta per le diagnosi e le cure di malati in tutto il mondo. Marie Curie porta il suo talento di scienziata, e di donna combattente per il progresso, sia sui campi di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale che oltreoceano, partecipando a conferenze e dibattiti e raccogliendo fondi per poter continuare i suoi studi. Dedica molto tempo anche alla famiglia, alle sue due figlie e più tardi agli studenti che la guardano come un modello. Resta ancora oggi un punto di riferimento nel panorama dei grandi scienziati che hanno cambiato la storia.