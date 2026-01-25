Il linguaggio universale della fisica a “Kilimangiaro” oggi su Rai 3

Oggi pomeriggio su Rai 3 il linguaggio universale della fisica a “Kilimangiaro”. E poi con Gianluca Carofiglio alla ricerca della bellezza dei dettagli

C’è un linguaggio capace di superare interpretazioni, tradizioni culturali e religioni: un alfabeto universale con cui leggere il mondo. È quello della fisica, che “Kilimangiaro” – in onda domenica 25 gennaio alle 16.45 su Rai 3, con la conduzione di Camila Raznovich – esplora insieme al fisico Massimo Temporelli e al suo libro “Taccuino di fisica illustrata. Le 10 leggi che spiegano l’Universo”. Un racconto che nasce dal desiderio di condividere una disciplina capace, forse più di ogni altra, di ricondurre l’umanità a una visione comune. Quali sono queste leggi che governano il cosmo? Alcune verranno svelate nel corso della puntata.

Dalle leggi invisibili dell’Universo alle vertigini delle grandi vette. Cosa spinge un alpinista a ripartire ogni volta, nonostante la fatica, il freddo e il rischio? È una domanda che parla di limite e di necessità, di paura e di desiderio. A interrogarsi sull’estremo è Florian Riegler, autore del documentario “Dialogo con l’estremo”, ospite di “Kilimangiaro” insieme ad Angelika Rainer, campionessa mondiale di scalata su ghiaccio e una delle protagoniste del film. Un confronto che racconta l’irrefrenabile spinta dell’uomo a misurarsi con qualcosa di più grande di sé, nel tentativo di superare i propri confini e di intravedere una bellezza nascosta, assoluta.

Ascoltare il mondo significa anche riconoscerne la fragilità. Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma (Maxxi) ospita la mostra “Il paese della biodiversità. Il patrimonio naturale italiano”, realizzata da National Geographic Italia e dal National Biodiversity Future Center (Nbfc). Marco Cattaneo, giornalista scientifico e direttore di “National Geographic Italia”, guiderà il pubblico alla scoperta di un patrimonio popolato da specie come l’orso marsicano, il lupo e la lince, ma anche da organismi meno noti, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi.

Infine, Gianrico Carofiglio con il suo libro “Viaggio in Italia” accompagna “Kilimangiaro” lungo le strade di un Paese che sembra già conosciuto, ma che continua a rivelarsi. Carofiglio invita a rallentare, a cercare la luce nella penombra, la bellezza nei dettagli e nelle storie minime. In un’Italia ampiamente raccontata, spettacolarizzata e talvolta banalizzata, c’è ancora spazio per la sorpresa.