Il film “Lezioni di persiano” stasera su Rai 5: ecco la trama

Stasera su Rai 5 il film “Lezioni di persiano” (Russia, Germania 2020), per la regia di Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger: la trama

Rai 5 trasmette domenica 25 gennaio alle 21.15 il film “Lezioni di persiano” (Russia, Germania 2020), per la regia di Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch, David Schütter, Alexander Beyer, Giuseppe Schillaci.

1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile.

Ispirato a un’incredibile storia vera, e basato sul racconto “Invenzione di una lingua” di Wolfgang Kohlhaase, “Lezioni di persiano” è una storia di intelligenza e resistenza, una prova di coraggio sostenuta da un tenace attaccamento alla vita.