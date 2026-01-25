Il film di Pieraccioni “Il sesso degli angeli” stasera su Rai 2: la trama

In prima serata su Rai 2 la commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Sabrina Ferilli “Il sesso degli angeli”: la trama

Domenica 25 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 2 in onda “Il sesso degli angeli”, una commedia leggera e divertente che tocca temi attuali come la prostituzione legale e il matrimonio per i preti, giocando sulla contrapposizione tra due realtà completamente diverse. Nel cast, oltre a Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini.

Don Simone è un parroco di Firenze, ammonito più e più volte dai piani alti: i suoi metodi spicci e troppo moderni si scontrano con la sua comunità, fatta di anziane che recitano imperterrite il rosario. Tutto cambia quando gli viene comunicato di aver ricevuto in eredità dallo zio Waldemaro, un immobile di lusso a Lugano, nel quale è ben avviata un’attività redditizia. Il giovane parroco decide di partire per un sopralluogo.