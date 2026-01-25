Gli episodi 9 e 10 di “Prima di noi” stasera su Rai 1: ecco la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 9 e 10 di “Prima di noi” di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia Santella, diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, e tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana

Domenica 25 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna “Prima di noi” di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia Santella, diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, e tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana. Una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera.

Nell’episodio 9 siamo nel 1975, Renzo si sveglia in ospedale e scopre che il suo medico è Luigi. Diana accetta la sua omosessualità grazie a Sandra, di cui si innamora. Libero sposa Marta e nasce Nadia, ma Marta parte per l’Africa. Gabriele cerca di riavvicinarsi a Davide, scoprendo che l’allenatore del suo avversario è l’ex di Margherita. Diana confessa infine al padre di amare Sandra.

Nell’episodio 10 è il 1978. Al funerale di Nadia, la famiglia Sartori si riunisce. Luigi confessa a Eloisa il motivo della sua partenza, portando a una serie di chiarimenti e riconciliazioni. Eloisa, leggendo una lettera di Nadia, svela i segreti di famiglia e la vera storia dei Sartori. Il passato si dissolve e, finalmente, arriva il momento di guardare al futuro.