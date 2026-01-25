Dalla Siria al Minnesota a “In Mezz’ora” con Monica Maggioni oggi su Rai 3

Nei giorni in cui tutti gli occhi sono puntati sul vertice di Davos e sulle mosse di Trump in Groenlandia, in Siria sta accadendo qualcosa di molto pericoloso: l’America ha annunciato che ritirerà tutti i suoi soldati e gli uomini del governo di Damasco avanzano nelle zone curde. Per i curdi è l’inizio della fine mentre dalle carceri, che nessuno controlla più, fuggono i combattenti di Isis.

Cosa sta succedendo nel Paese guidato dall’ex jihadista al Sharaa? Nella puntata di “In Mezz’ora”, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni, in onda domenica 25 gennaio alle 14.30 su Rai 3, si ascolteranno testimonianze e si vedranno immagini inedite che arrivano direttamente dall’assedio di Kobane, ancora una volta città simbolo della resistenza curda.

Si tornerà poi a Minneapolis, la città del Minnesota che resiste all’ICE, l’agenzia contro la migrazione, per raccontare cosa è successo agli inviati del programma quando sono stati fermati dalla milizia speciale di Trump.