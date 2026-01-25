“Abbraccia il pinguino”: l’ultimo foto con l’IA della Casa Bianca è virale

Il pinguino nichilista, Trump e la bandiera nel posto sbagliato: l’ultima foto con l’Intelligenza Artificiale della Casa Bianca è virale

“Abbraccia il pinguino” è il titolo dell’ultima creazione ad opera della propaganda social della Casa Bianca. Questa volta viene scomodato persino il pinguino nichilista di Herzog per tornare a rilanciare e ribadire l’interesse degli Usa per la Groenlandia.

Uno degli ultimi post pubblicati dai canali social istituzionali della White House infatti pubblica l’immagine realizzata con l’ausilio dell’IA che ritrae il presidente Donald Trump mentre passeggia a fianco di un pinguino in mezzo ad una distesa di ghiaccio. Il pinguino stringe con l’ala la bandiera americana. Sullo sfondo le montagne innevate e la bandiera della Groenlandia.

LA CITAZIONE: DOVE SALTA FUORI IL PINGUINO

L’immagine-meme è una citazione di un video tratto da un documentario, attualmente molto in voga nelle piattaforme social, a partire da Tiktok: si tratta di “Incontri alla fine del mondo”, diretto da Werner Herzog e realizzato nel 2007. Il regista tedesco nel documentario ha esplorato il continente dell’Antartide, incrociando e intervistando le persone che ci vivono. Ad un certo punto, il racconto di Herzog si sofferma su un pinguino solitario, ribattezzato “nichilista”, che per motivi ignoti, preferisce allontanarsi dalla sua colonia e dirigersi solo e soletto verso le montagne ghiacciate. Proprio il video del pinguino anarchico negli ultimi tempi è tornato prepotentemente ‘di moda’ come metafora della crisi esistenziale, della rottura con le aspettative sociali e della scelta della libertà personale, seppur pericolosa.

MA I PINGUINI ESISTONO AL POLO NORD?

Insomma, qualche social manager della Casa Bianca venendolo deve averci letto delle somiglianze con il suo imprevedibile presidente. E allora ecco fatto, di punto in bianco, arriva l’accoppiata da meme, ecco il pinguino solitario e anarchico insieme al presidente che vuole la Groenlandia. Peccato però che l’esperto dei social deve essersi confuso tra Artide e Antartide, Polo nord e Polo sud, perché i pinguini, a dirla tutta, non sono in Groenlandia.

“GLI AMERICANI HANNO SEMPRE SAPUTO IL PERCHÈ”

Non è finita qui: l’idea del social manager della Casa Bianca deve essere piaciuta molto anche a un collega dell’Homeland Sercurity Departiment, il dipartimento a cui afferisce anche l’agenzia federale Ice per il controllo dell’Immigrazione e le frontiere. E l’esperto social in questo caso ha ripreso proprio il video originale di Herzog, nel punto in cui il pinguino solitario si allontana verso le montagne e si sente una voce fuori campo chiedersi il perché di tale folle gesto. “Americans have always known ‘why’”: è la risposta del Dipartimento per la sicurezza interna americana (quello guidato dalla cheerleader dei trumpiani, Kristi Noem).

E così il filmato, accompagnato da una celebre canzone di Gigi d’Agostino– resa ancor più solenne con la musica d’organo- passa dallo zampettio del pinguino a un montaggio di scene da film americano. Spuntano gli agenti dell’Ice in azione, o Trump, o la stessa Kristi Noem in divisa militare. Insomma, tutti loro sono come il pinguino anarchico, sembra suggerire il video del Dipartimento, e non vogliono tornare indietro. A rendere infine ancora più solenne il video è il passaggio sul capo della bald eagle, l’aquila testabianca, simbolo ufficiale e l’uccello nazionale degli Stati Uniti d’America. Certo, l’aquila si sarebbe potuta offendere: rischia di vedersi rubare il posto da un uccello, non solo sovrappeso e incapace di volare, ma pure straniero.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)