Stasera su Rai 5 “Il Bello di Salemme!” con “…Napoletano? E famme ‘na pizza”

Continua con lo spettacolo “…Napoletano? E famme ‘na pizza” – nato dall’omonimo libro di Vincenzo Salemme, uscito nel 2019, in onda sabato 24 gennaio alle 21.20 su Rai 5 – il ciclo teatrale “Il Bello di Salemme”. Erede della gloriosa commedia napoletana, che va da Scarpetta a Eduardo, Salemme è drammaturgo, regista e interprete di un repertorio popolare, mai banale, che sa cogliere la profonda umanità di una quotidianità semplice, radicata nei valori della tradizione. Il gioco del teatro coinvolge famiglie e amicizie, relazioni coniugali e filiali, e sa far esplodere la naturale comicità e le contraddizioni di una città unica, viva, poetica e indolente come Napoli.

Scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme con Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto. Scene e costumi Francesca Romana Scudiero. Musiche di Antonio Boccia. Curatrice Giulia Morelli, produttrice esecutiva Serena Semprini. Coordinamento editoriale Felice Cappa. Regia televisiva di Barbara Napolitano.