Stasera su Rai 2 FBI con “L’impatto”: la trama dell’episodio

Sabato 24 gennaio alle 21 su Rai 2, in prima visione assoluta le avventure della nuova stagione di “FBI”: la trama dell’episodio “L’impatto”

Le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti, tornano nell’ottava stagione di “FBI”, in prima visione assoluta, sabato 17 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 2.

Nell’episodio “L’impatto”, l’F.B.I. indaga sulla morte di un conducente di treni e scopre che è stato vittima di una rapina che aveva obiettivo il suo tesserino di lavoro, da utilizzare a bordo del treno dove si trovano Omar e la fidanzata Gemma.

A seguire FBI International con “Andiamo via da qui”. La Fly Team interviene in uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran. Durante il trasporto, una di loro fugge e Vo la uccide accidentalmente.