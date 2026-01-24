Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids con nuove “Blind Auditions”

Stasera in prima serata su Rai 1 torna “The Voice Kids”. “Blind Auditions” per i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt

Terzo appuntamento per la nuova stagione di “The Voice Kids”, la versione junior del celebre talent show che vede protagonisti i ragazzi tra i sette e i quattordici anni, in onda sabato 24 gennaio alle 21.30 su Rai 1. Il talent, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è condotto da Antonella Clerici affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

La puntata è ancora dedicata alle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, con i coach di spalle che ascolteranno i giovani concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare. Ciascun coach potrà avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire a un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

“The Voice Kids” è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, sono disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.