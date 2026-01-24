Sector Alarm Italia cresce: +33% di organico nel 2025, 5 nuovi branch e la certificazione GPTW

Sector Alarm, multinazionale attiva in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, accelera in Italia: con un +33% di crescita nell’organico, si proietta verso il 2026 con un +35%

In poco più di un anno Sector Alarm , multinazionale attiva in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, ha accelerato il proprio percorso di sviluppo con un ritmo che mostra una chiara ambizione: crescere, ma in modo strutturato. Lo sguardo dell’azienda, proiettato al 2026, prevede in Italia un significativo aumento dell’organico (+35%), l’apertura di 5 nuove sedi e il raggiungimento di una copertura pari all’80% del territorio nazionale, con 32 filiali totali. Un piano di espansione che è naturale conseguenza di un modello organizzativo di respiro internazionale, solido e in continua evoluzione.

Tra dicembre 2024 e dicembre 2025 l’azienda è passata da 237 a 320 persone, con un incremento complessivo del +33% dei dipendenti (130) e del +31% dei collaboratori (190). L’età media dell’organico, pari a 34 anni, rappresenta uno degli elementi distintivi di questa fase di sviluppo. Si tratta, infatti, di un dato che non si limita a descrivere un profilo anagrafico, ma che diventa specchio di una visione mirata al coinvolgimento e alla contaminazione tra ruoli ed esperienze.

“Lo sviluppo di Sector Alarm in Italia è entusiasmante sia a livello numerico sia soprattutto in termini di persone, possibilità di sviluppo e di carriera. Alla base della crescita non c’è soltanto un piano di espansione, ma la volontà di aderire a un insieme di valori e principi fondativi ereditati dal Gruppo internazionale e reinterpretati nel contesto italiano. Attorno a un management team eterogeneo per funzioni ma altamente coeso e dinamico nella scelta delle strategie da attuare si è costituito un nucleo solido e affiatato di manager, team leader e specialisti, capaci di ricevere gli stimoli provenienti dalla casa madre norvegese e condividerli con efficacia nel tessuto aziendale”, commenta Marco Iacobone, HR Director di Sector Alarm Italy.

La certificazione GPTW e le esperienze di leisure insieme ai colleghi internazionali

Accanto alla crescita dimensionale, l’azienda ha investito molto anche sul clima e sulla qualità dell’esperienza lavorativa. L’ottenimento della certificazione Great Place to Work®, con un risultato vicino al 90% di gradimento, nonostante una popolazione votante quasi raddoppiata rispetto alla precedente indagine, si affianca a un percorso strutturato di survey, in collaborazione con Ennova, pensato per restituire una fotografia puntuale delle relazioni, del lavoro quotidiano e del senso di appartenenza.

A supporto di questo approccio, Sector Alarm investe nella crescita personale e professionale delle persone attraverso formazione continua, opportunità di carriera ed equilibrio tra vita privata e lavoro. Centrale è anche la possibilità di vivere l’esperienza dell’azienda nella sua totalità con momenti di approfondimento organizzati dal Gruppo insieme ai colleghi internazionali e al Board, tra esperienze di più giorni e iniziative di leisure in Spagna, tra gare di abilità e sportive, o a Oslo, in Norvegia, fino agli appuntamenti nazionali e alle celebrazioni in diverse location.

I percorsi di carriera dei Field Sales Representative

I percorsi di carriera all’interno della rete commerciale, uno dei cuori pulsanti dell’azienda, le promozioni interne verso ruoli manageriali e il rafforzamento della formazione attraverso la Sector Way Academy rappresentano i pilastri di una strategia che punta a sviluppare competenze prima ancora che ruoli.

Tra le figure che incarnano questo percorso di crescita ci sono i Field Sales Representative, i Field Sales Installer, i Coach, i Team Leader e i Field Sales Manager. I diversi livelli di seniority definiscono un’evoluzione progressiva di responsabilità, a cui sono collegati obiettivi e benefit, con lo scopo di costruire un team basato su competenze e meritocrazia. Per queste figure sono inoltre previsti programmi incentive e iniziative di gamification per riconoscere i risultati e rafforzare lo spirito di squadra. Tra queste, la possibilità per i top performer di vincere viaggi premio in località esotiche o cene stellate.

Gli obiettivi 2026, tra assunzioni e Academy

Il piano di sviluppo per il 2026 prevede una crescita del +50% dei Field Sales Representative (FSR), che passeranno dalle 190 unità di dicembre 2025 alle 280 del prossimo dicembre. È inoltre previsto un aumento del 30% dei Field Sales Manager (FSM), anche attraverso percorsi di promozione interna, e un raddoppio (+100%) dei Branch Manager (BM), anch’esso supportato da opportunità di crescita interna. A sostegno dell’espansione della rete commerciale, sono infine previste nuove posizioni all’interno della Sector Way Academy (SWA), il reparto dedicato alla formazione della forza vendita.

L’azienda è al momento alla ricerca delle seguenti figure professionali: General Services Support (Milano), Sales Training Manager (Milano), Supporto tecnico alle installazioni (Milano) e Tecnico Manutentore, tra Busto Arsizio, Genova e Roma. Qui il link per candidarsi: https://www.sectoralarm.it/lavoro/corporate-position/ . È inoltre sempre possibile inoltrare la propria candidatura come Field Sales Representative (FSR) al seguente link: https://www.sectoralarm.it/lavoro/commerciale/.