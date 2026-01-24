RebelTalk by Rebel 50, cambiare rotta dopo i 50 anni, il primo incontro a Villa del Bene

RebelTalk è incontro che nasce da Rebel 50, un percorso dedicato alle donne over 50 che desiderano “cambiare rotta”, ovvero rimettersi in ascolto e ripensare la propria direzione di vita

RebelTalk è incontro che nasce da Rebel 50, un percorso dedicato alle donne over 50 che desiderano “cambiare rotta”, ovvero rimettersi in ascolto e ripensare la propria direzione di vita. È un progetto in forte crescita, incentrato sul cambiamento e sull’evoluzione personale coordinato da Paola Buratto che nasce su instagram.com/rebel50.it /…

E non solo. Infatti giovedì 24 gennaio 2026 prende vita a Villa del Bene, a 37020 Volargne (Verona), dalle 16 alle 19, prende vita RebelTalk, un evento live molto interessante. E’ un incontro con la Dottoressa Isabella Chirico, psicopedagogista e antropologa in Educazione e Sviluppo.I temi chiave che vengono affrontati nell’incontro sono tanti: visione ed evoluzione, disobbedienza al copione imposto dalla vita, cambiare rotta e fiorire altrove, seguire la propria natura, anche quando fa paura, nomadismo emotivo e pratico, il richiamo dell’autenticità. Si tratta quindi di un appuntamento molto interessanti, per chi si sente in diffcoltà. E non solo.

«L’ho fortemente voluto, pensato, visto nella mia testa e sentito nel cuore. Questo incontro non vuole essere solo un evento. È qualcosa di più profondo. È un cerchio che si apre, fatto di ascolto, contatto e sorellanza. RebelTalk sarà un viaggio di 3 tappe e ho scelto di partire da lì: dalla PAURA che tanto ci protegge quanto ci blocca prima di ogni grande cambiamento», spiega Paola Buratto su Instagram. «La paura ci blocca, ci racconta storie vecchie, ci tiene in una zona che chiamiamo “comfort” solo perché la conosciamo. Ma è proprio da quella zona che possiamo iniziare a liberarci. Senza negarla, senza combatterla: osservandola, conoscendola e superandola insieme. Non servono stravolgimenti estremi. Servono scelte piccole, ma vere».

Recentemente Paola Buratto ha tenuto una diretta Instagram in dialogo proprio con Isabella Chirico, in cui Paola ha raccontato come nasce Rebel.50. È stato un momento molto partecipato, da cui è emersa l’idea di organizzare incontri in presenza. Il primo incontro prende vita proprio il 24 gennaio, come dicevamo. Ci si può iscrive su EventBrite. Partecipare costa 25 €.