“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 oggi è al Castello di San Giorgio di Mantova

Nella puntata di “Passaggio a Nord Ovest” in onda sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00 su Rai 1 con Alberto Angela all’interno del Castello di San Giorgio di Mantova, scopriamo la Camera degli Sposi affrescata e decorata da Andrea Mantegna. Andiamo in Asia a visitare alcuni dei più famosi mercati all’aperto e al coperto.
Los Angeles, inizio del ‘900: l’età d’oro di Hollywood trova la sua piena espressione attraverso il connubio con uno stile moderno e innovativo nato in Francia, l’Art Déco. Andiamo alla scoperta dello Zululand, una zona del nord-est del Sudafrica, cuore del Regno Zulu. Con Passaggio alla Mostra andiamo a Londra al Victoria and Albert Museum per ammirare una delle mostre più attese: Marie Antoniette Style.