Oroscopo di oggi, sabato 24 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, sabato 24 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Bando alle ciance e alla malinconia! La stretta di mano fra il Sole e Mercurio è un patto d’amicizia. La curiosità potrà portarci verso mete elevate. Alziamoci dal letto dando una scrollata alla pigrizia, rassettiamo le idee e buttiamo dalla finestra le perplessità.
Toro
C’è una bella atmosfera in compagnia della Luna in Pesci, che ci rende teneri come agnellini. E se approfittassimo dell’occasione per fare la pace? Ciò di cui non veniamo a capo con la forza si risolve con la dolcezza. Le porte si spalancano al nostro passaggio.
Gemelli
Dalle stelle alle stalle, con la Luna in Pesci. La turbolenza dello stato d’animo non basta a rovinarci questo mercoledì. Il Sole offre spunti per una risalita. Conciliare il dovere con il piacere, senza trascurare né l’uno né l’altro, si può. Ottimizziamo le ore a disposizione.
Cancro
Festa grande nel nostro cielo, con la Luna d’Acqua in Pesci. Esperienze intense di contatto umano che fanno crollare difese e pregiudizi. Cuore a prova di bisticci. Anche se con il nostro compagno siamo ai ferri corti, il sentimento è profondo.
Leone
Mettiamo a nudo la nostra fragilità, togliamoci la maschera da invincibili: è la più grande dimostrazione d’amore che mai potremmo dare. Probabile che dobbiamo occuparci seriamente di questioni finanziarie che abbiamo in comune con altre persone.
Vergine
La Luna ci crea qualche disagio peraltro del tutto passeggero. Più che di fatti concreti, si tratta di incertezze che ci rendono distratti. Con l’organizzazione dovremmo avere le spalle coperte. Affrontiamo gli imprevisti senza perdere tempo ed energia.
Bilancia
Il periodo è molto favorevole sul piano professionale. Tuttavia, per evitare dispersioni, è necessario che abbiamo sempre ben chiara la via da seguire. Specie in tale campo, scacciamo ogni incertezza e superiamo il timore ingiustificato di fare brutta figura.
Scorpione
Complice la bellissima interazione con la Luna in Pesci, veleggiamo sull’onda delle sorprese. Viaggi piacevoli quanto inattesi e un colpo di fortuna al gioco. Ingegnosi ed efficienti come siamo, troviamo soluzioni miracolose a problemi che sembravano irrisolvibili.
Sagittario
Dopo il dolce, l’amarognolo con l’arrivo della Luna in Pesci. Prediligiamo una serata casalinga, specialmente se siamo malinconici e poco socievoli. Il nostro entusiasmo oggi sarà il salvagente adatto per rimanere a galla nel mare insidioso delle fantasie.
Capricorno
In combutta con la Luna in Pesci, imprimiamo una spinta positiva agli affari, ai viaggi. Non altrettanto si può dire del cuore, soggetto a supervisione. Cielo sgombro di nuvole che invita alla confidenza. Se abbiamo un desiderio, seguiamo l’ispirazione.
Acquario
Sono così tanti gli impegni da assolvere che di solito sfrecciamo come meteore. Fermiamoci a guardare cosa possiamo fare per noi stessi e per gli altri. Incertezze e malintesi hanno abbassato la temperatura del rapporto di coppia? Mettiamoci tanto amore.
Pesci
Oltre all’intuito potenziato dal passaggio della Luna, per far fronte a un problema lavorativo oggi possiamo contare sull’appoggio di un abile stratega. Tempo di progetti. Siano essi di nozze o di vacanze, l’altro è disponibile a esaudire ogni nostro desiderio.