“Nati stanchi” con Ficarra e Picone oggi su Rai Movie: la trama del film

Sabato 24 gennaio si ride su Rai Movie con “Nati stanchi”, interpretato da Salvatore Ficarra, Valentino Picone: la trama del film

Salvo e Valentino, disoccupati e perditempo siciliani, si rassegnano a partecipare a un concorso per bibliotecari a Milano.

La trasferta si rivela piuttosto movimentata, al punto che i due, in seguito a una serie di equivoci, verranno espulsi dalla città. Tornati in Sicilia, contro ogni pronostico, scoprono di aver vinto il concorso e faranno di tutto per annullare, con ogni mezzo, l’esito della gara. Esordio al cinema per la coppia comica palermitana, che riesce a oltrepassare con garbo il cliché del meridionale sfaticato contrapposto al milanese operoso. L’intesa, stabilita in Tv, si conferma sul grande schermo, e le risate non mancano. Regia di Dominick Tambasco, nel cast anche Stefania Bonafede.