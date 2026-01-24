Lutto nel mondo del teatro: morto l’attore Carlo Cecchi, vinse il Premio Gassman 2007

Morto l’attore Carlo Cecchi, vinse il Premio Gassman 2007. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. La sua attività è legata indissolubilmente al palcoscenico, ma ha partecipato a decine di film d’autore
È scomparso l’attore Carlo Cecchi. L’artista, nato a Firenze nel 1939, il prossimo 25 gennaio avrebbe compiuto 87 anni. È stato trovato senza vita nella sua casa di Campagnano, vicino Roma, le persone a lui vicine hanno definito la sua, una morte improvvisa. Nel 2007 si è aggiudicato il Premio Gassman come miglior attore teatrale italiano.
Per il teatro, significativa la sua interpretazione del dramma Finale di partita di Samuel Beckett e, per il cinema, quella di Renato Caccioppoli in “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone. Considerato una delle figure di spicco del teatro di innovazione in Italia, Cecchi ha alternato in decenni di attività il lavoro di attore teatrale e cinematografico a quello di regista teatrale.
Nonostante la sua attività sia legata indissolubilmente al teatro, non sono mancate le sue partecipazioni ai film d’autore: da “La fine è nota” di Cristina Comencini (1993), a “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci (1996), poi “Il bagno turco di Ferzan Özpetek” (1997). Ha lavorato poi con Pupi Avati, Tonino De Bernardi, Antonello Grimaldi, Michele Soavi, François Girard e Valeria Golino.
