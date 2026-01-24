L’importanza della prevenzione a “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

Stamani su Rai 1 l’importanza della prevenzione a “Buongiorno Benessere” con corretti stili di vita e informazione scientifica accessibile al pubblico

Ad aprire la puntata di “Buongiorno Benessere” – condotto da Vira Carbone e in onda sabato 24 gennaio alle 10.30 su Rai 1 – sarà la professoressa Annamaria Colao, Ordinaria di Endocrinologia all’Università Federico II di Napoli, che illustrerà il ruolo del ferro e gli alimenti che ne sono più ricchi. Si parlerà, poi, di sciatalgia con il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, che chiarirà cause, sintomi e trattamenti del dolore al nervo sciatico.

A seguire, il professor Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina interna all’Università di Bari, affronterà il tema del fegato grasso e delle patologie correlate, soffermandosi sui fattori di rischio e sulle strategie di prevenzione. Il professor Carlo Selmi, responsabile della Reumatologia di Humanitas Milano, parlerà invece del gonfiore a mani e piedi, spiegando quando è un disturbo benigno e quando può indicare un problema di salute.

E ancora, il professor Domenico D’Ugo, direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale del Policlinico Gemelli di Roma, approfondirà il tema dell’ernia iatale. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al primo soccorso in caso di infarto con il professor Alfonso Agnino, specialista in Cardiochirurgia robotica presso l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, che spiegherà come riconoscerne i sintomi e intervenire tempestivamente. L’alimentazione tornerà quindi protagonista con il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, che farà chiarezza su latte e latticini tra benefici, quantità consigliate e falsi miti. Il professor Orlando Cipriani, chirurgo maxillo-facciale dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma, parlerà infine di turbinati e disturbi respiratori.