“La Città Ideale” stasera su Rai 3 racconta Montevideo

Montevideo e l’Uruguay, una città e un Paese poco conosciuti in Europa, ma capaci di offrire spunti sorprendenti: Li racconta “La Città Ideale”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, in onda sabato 24 gennaio in prima serata su Rai 3. Montevideo è una città che ha fatto della comunità e del legame tra le persone la propria cifra distintiva.

Lo raccontano i riti quotidiani del mate e dell’asado, ma anche i mercati, i caffè, lo sport, la musica e l’esperienza – che è esempio in tutto il mondo – delle cooperative abitative. Una città che si costruisce giorno dopo giorno attraverso relazioni, accoglienza e condivisione. Da questo viaggio nasce una domanda fondamentale, che attraversa tutta la puntata: cosa viene prima, una comunità o una città?

Dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, Massimiliano Ossini, apre un confronto con gli ospiti Danilo Rea, Andrea Delogu, Sveva Sagramola, Fabrizio Moro, Gino Castaldo, Giusy Versace, Francesco Petretti, per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale.

“La Città Ideale” è un programma di Massimiliano Ossini, Paola Miletich, Cristiano Strambi e Vladimiro Polchi. Scenografia Flaminia Suri. Direttore della fotografia Ettore Tucci. Produttori esecutivi Arianna Ciulla e Marina Mancusi. Capoprogetto Luisa Pistacchio. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.