La bellezza del musical ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3

Un nuovo appuntamento con il late night show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi. Domenica 25 gennaio, in seconda serata su Rai 3 torna “Allegro ma non troppo”. Al centro della puntata ci sarà il musical. In un momento storico in cui leggerezza, gioia e divertimento sembrano lussi impossibili da concedersi, parlare di musical può apparire anacronistico.

E invece è vero il contrario. Il musical è un contenitore straordinario in cui convivono la celebrazione sfavillante di Broadway e la controcultura degli anni Settanta, il sogno americano e la sua critica più feroce. Da “Singin’ in the Rain” a “Cabaret”, da “Hair” a “Jesus Christ Superstar”, da “All That Jazz” a “Moulin Rouge”: il musical non è un semplice genere, ma un modo di guardare il mondo, una vera e propria filosofia di vita che ha dato origine ad alcuni tra i più grandi spettacoli e film del Novecento. Ospiti Bianca Guaccero e la regista Chiara Noschese.