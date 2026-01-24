Il film da Oscar “Il giardino dei Finzi Contini” su Rai Storia: la trama

Dal romanzo omonimo di Giorgio Bassani, Oscar per il miglior film straniero, il film “Il giardino dei Finzi Contini” su Rai Storia: la trama

Il giardino dei Finzi Contini, il film diretto da Vittorio De Sica nel 1970 e tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Giorgio Bassani nel 1962, è la proposta di Rai Storia per sabato 24 gennaio 2026 alle 21:20.

Gli orrori della persecuzione fascista e razzista, la crudeltà della storia, l’incanto della giovinezza si intrecciano e prendono corpo nelle vicende, ambientate a Ferrara ai tempi delle leggi razziali, della famiglia Finzi-Contini, di origini ebraiche. Ermanno e Olga Finzi-Contini aprono i cancelli del proprio giardino a un gruppo di coetanei dei figli Alberto e Micol. Fra questi c’è anche l’io narrante, affascinato dalla personalità enigmatica di Micol. La storia di questo amore non corrisposto, la vita di una famiglia destinata a passare dall’agio ai campi di concentramento travalicano simbolicamente il cancello del giardino, aprendosi a una storia più ampia e finendo per cogliere aspetti universali dell’animo umano.

A differenza del romanzo di Bassani, il film diretto da De Sica si chiude con l’episodio della deportazione. Nel romanzo, Giorgio, fuggito in tempo all’estero, racconterà la storia della sua giovinezza e del suo primo amore impossibile, rievocando i fatti a distanza di quattordici anni. All’inizio Giorgio Bassani collaborò alla stesura dei dialoghi e della sceneggiatura del film, poi lo scrittore e il regista entrarono in aperto conflitto e Bassani chiese ed ottenne che venisse tolto il suo nome dai titoli di coda del film che si aggiudicò l’Oscar al miglior film straniero. Lino Capolicchio è Giorgio; Dominique Sanda Micol Finzi Contini; Fabio Testi Giampiero Malnate; Romolo Valli il padre di Giorgio; Helmut Berger Alberto Finzi Contini.