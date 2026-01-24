Giorno della Memoria: tutte le iniziative delle reti Mediaset

In occasione del Giorno della Memoria, Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale della Storia, con diverse iniziative e una campagna istituzionale proposta su ogni tivù, radio e properties social e web.

La campagna Viva la Memoria invita il pubblico ad approfondire l’argomento con uno spot in onda dal 25 al 27 gennaio, su tutti i canali del Gruppo. E, per riflettere sul capitolo più oscuro del Novecento, le reti Mediaset programmano film, documentari e approfondimenti giornalistici.

Canale 5 apre la riflessione venerdì 23 gennaio, in seconda serata, con il film in prima visione Anne Frank, la mia migliore amica, dove si narra il legame tra Hanneli Goslar e Anna Frank, raccontato dal punto di vista di Hanneli. Sabato 24 gennaio, in seconda serata, la rete propone Speciale TG5: Sami e i Giovani. Modiano – deportato e internato ad Auschwitz-Birkenau – rinnova il suo impegno nel mantenere viva la memoria della Shoah, in un incontro con alcuni studenti. Il settimanale della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Fabio Tamburini, firmato da Roberto Olla, documenta lo scambio intenso ed emozionante tra l’infaticabile 95enne e l’attento gruppo di ragazze e ragazzi. Martedì 27, in prima serata, arriva la prima visione del film diretto da Claudio Bisio L’ultima volta che siamo stati bambini, opera che la senatrice Liliana Segre ha molto apprezzato, perché ha saputo rendere la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia sullo sfondo. Venerdì 30, in seconda serata, infine, il film Valiant Hearts – Verso la Libertà.

Retequattro, da venerdì 23 gennaio, propone una serie di appuntamenti dedicati: alle ore 16.00, con il film I bambini del treno; sabato 24, in prima serata, con il film Schindler’s List; lunedì 26, in seconda serata, con la prima visione del doc Mengele, l’angelo della morte di Auschwitz, shoccante analisi della vita del criminale nazista e delle atrocità commesse nel lager, attraverso nuovi documenti e testimonianze inedite. Martedì 27, alle ore 16.00, l’omaggio si conclude con il film con Kristin Scott Thomas La chiave di Sarah.

Iris, lunedì 26 gennaio, in prima serata, programma il biopic inedito Flashback – Diario di Anna Frank, dove si racconta la vita della giovane ebrea, dagli anni felici di Francoforte, passando per il trasferimento ad Amsterdam fino alla morte a Bergen-Belsen.

Focus, martedì 27 gennaio, in prima serata, presenta il documentario Le confessioni del Demonio – I nastri perduti di Eichmann, dove si racconta la storia del principale organizzatore del traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei ai campi di concentramento.

Cine34, martedì 27 gennaio, in prima serata, racconta il genocidio nazista con il film Premio Oscar, diretto e interpretato da Roberto Benigni, La vita è bella.