EroCaddeo a “Playlist” oggi pomeriggio su Rai 2

È EroCaddeo, con la carica e le sonorità della nuova scena musicale italiana, ad aprire il nuovo appuntamento di “Playlist”, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato e in onda sabato 24 gennaio alle 14 su Rai 2. Il giovane artista sardo, dopo l’esperienza di “XFactor” e il successo ottenuto con il primo singolo “Punto”, lancerà una nuova traccia tratta dall’album “Scrivimi quando arrivi” dal titolo “Odio il caffè”.

A seguire, Mario Biondi e Alex Britti si esibiranno in un inedito duetto di “Gelido”, una versione rinnovata del celebre brano reinterpretato in un nuovo capitolo del progetto “Feat.Pop” che vede Britti rielaborare il suo repertorio insieme ad altri artisti. La canzone riletta con un arrangiamento che fonde blues, jazz e black music, accolta con entusiasmo dalla critica, ha già riscosso grande apprezzamento anche da parte del pubblico.

Sul palco poi, uno dei nomi più riconosciuti del panorama rap italiano: Mondo Marcio, protagonista di un percorso artistico intenso e introspettivo.

L’artista milanese, dopo la pubblicazione di “Credo”, un lavoro che esplora tematiche di identità, spiritualità e ricerca personale, riproporrà quello che è considerato un disco fondamentale per il rap italiano, a vent’anni dalla sua uscita: “Solo un uomo”. L’album verrà celebrato con una nuova edizione discografica e un concerto evento ai Magazzini Generali di Milano, martedì 27 gennaio.

Nella seconda parte del programma, nello spazio “Playlist Talk” con Federica Gentile, omaggio al grande Domenico Modugno, voce simbolo della canzone italiana nel mondo. A ricordare “Mister Volare”, attraverso filmati e aneddoti Umberto Broccoli e il cantautore Bungaro. Pugliese come Modugno, amico della sua famiglia, Bungaro oltre a raccontarne l’eredità musicale e culturale anche attraverso ricordi personali, interpreterà dal vivo – in un nuovo e inedito arrangiamento – uno dei brani più significativi del grande artista scomparso, “La donna riccia”.