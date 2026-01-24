Dalle etichette falsificate dei supermercati ai farmaci dimagranti: il weekend di “Mi Manda RaiTre”

Sabato 24 gennaio, alle 8.00 Rai 3, prosegue con nuove testimonianze l’inchiesta di “Mi manda RaiTre” sul sistema di cambio e falsificazione nei supermercati delle etichette, per dare nuova vita alla merce scaduta, soprattutto carne, pesce e formaggi. Anche nei mercati rionali gli inviati del programma hanno trovato situazioni in cui la carne viene trasportata senza alcuna protezione per essere venduta sui banchi.

Tablet, telefoni, sigarette elettroniche e powerbank, oggetti di uso comune che possono diventare pericolosi quando la batteria, di scarsa qualità o usata nel modo errato, prende fuoco o esplode. Nel racconto degli inviati di “Mi Manda RaiTre” la vicenda di chi ha perso dei familiari per un incendio causato da batterie esplosive.

Poi, storie di spreco di denaro pubblico: in trasmissione la curiosa vicenda di uno stanziamento di fondi per la realizzazione di un museo dedicato a una famosa rock band statunitense, opera mai portata a termine. E non è un caso isolato, l’Italia è piena di progetti iniziati e mai finiti, nonostante i finanziamenti. Tra gli ospiti di Federico Ruffo ci saranno: Gaetano Galvagno, presidente ARS Assemblea Regionale Siciliana; Ismaele La Vardera, consigliere Regionale Sicilia; Gianni Dragoni, Il Fatto Quotidiano; Luigi Gabriele, Consumerismo; Dario Vista, tecnologo alimentare; Maurizio Arosio, Federcarni; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico CNR; Raffaele Patierno, testimonianza.

L’appuntamento con “Mi manda RaiTre” di domenica 25 gennaio, alle 8.05 sempre su Rai 3, si occuperà invece dello scandalo “concorsopoli” con un viaggio nelle università italiane per capire se gli esami e i concorsi pubblici si svolgono sempre in modo trasparente. Vince il candidato migliore? E quali procedure vengono seguite all’estero per l’assegnazione di cattedre e progetti? Un focus poi, sul caos monopattini, che vanno spesso a velocità sostenuta guidati da conducenti che commettono infrazioni o con due passeggeri o abbandonati sulle strade, dopo essere stati noleggiati: una vera e propria giungla a cui il comune di Firenze ha deciso di mettere uno stop a partire al 1° aprile. Solo lo scorso anno sono morte 21 persone a causa dei monopattini. A che punto è l’attuazione della legge?

Infine, una pagina sui farmaci per dimagrire: a ottobre scorso l’obesità è stata riconosciuta come malattia cronica e la Regione Lombardia sta predisponendo un piano per la vendita a prezzo calmierato di alcuni farmaci dimagranti. Un piano sostenibile a livello nazionale dal punto di vista sanitario ed economico? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Matteo Bassetti, infettivologo; Giulio Gallera, consigliere Regione Lombardia; Ignazio Marino, europarlamentare e vicepresidente del gruppo Greens/EFA; Barbascura X, divulgatore scientifico; Fabio Dragoni, giornalista La Verità; Stefania Flore, testimonianza; Andrea Giorgio, assessore deleghe a mobilità e viabilità, Comune di Firenze; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Monica Cirillo, avvocato Adusbef.