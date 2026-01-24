Brividi stasera su Rai 4 con “L’effetto farfalla”: la trama del film

“L’effetto farfalla” proposto sabato 24 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 4. La trama del film diretto da Martin Zandvliet, regista danese candidato agli Oscar con “Land of Mine”

Il thriller “L’effetto farfalla” proposto sabato 24 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Diretto da Martin Zandvliet, regista danese candidato agli Oscar con “Land of Mine”, il film è interpretato dal divo danese Ulrich Thomsen e dal giovane esordiente Lobus Olàh.

Quando il quattordicenne senzatetto Marco viene fermato alla frontiera danese, le autorità scoprono che ha con sé i documenti di un funzionario pubblico scomparso. L’ispettore di polizia Carl Mørc viene affidato al caso e ben presto trova inquietanti collegamenti: il funzionario era stato coinvolto in uno scandalo di pedofilia e la questione era stata velocemente insabbiata. L’unico che forse conosce la verità dietro la scomparsa di quell’uomo è proprio il piccolo Marco, che però è chiuso nel silenzio, ma qualcuno si mette sulle sue tracce per eliminarlo a causa di quello che sa.