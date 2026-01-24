“Bar Centrale” oggi su Rai 1 è a Picinisco, in provincia di Frosinone

“Bar Centrale” oggi fa tappa a Picinisco, in provincia di Frosinone. Il paese nella Valle di Comino protagonista del programma di Rai 1

È un bar del paese di Picinisco, in provincia di Frosinone, a essere collegato in diretta con “Bar Centrale”, il programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me e condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 24 gennaio alle 14.00 su Rai 1.

Picinisco è un paese montano di origine medievale sormontato dall’imponente Monte Meta, circondato da faggi, fitti castagneti e boschi di querce. Dal “balcone” naturale sulla piazza principale si osserva dall’alto la Valle di Comino che conserva ancora intatto il fascino di una vita semplice e a contatto con la natura.

Ospiti fissi in studio sono Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni. Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici, con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”, un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.