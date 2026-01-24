Australian Open, Sinner supera Spizzirri e il caldo: è agli ottavi di finale

Ottavi di finale raggiunti agli Australian Open per Jannik Sinner. L’azzurro ha battuto nel terzo turno Eliot Spizzirri. Lo statunitense è riuscito un po’ a sorpresa a fare suo il primo set, poi il numero 2 al mondo ha accelerato e si è imposto per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in circa 3 ore e 50 minuti di gioco. L’altoatesino non perdeva un set da ottobre. A condizionarlo forse anche il grande caldo. Nel terzo set è stato deciso anche di chiudere il tetto della Rod Laver Arena dove si è giocato il match.

Ora per Sinner agli ottavi c’è il derby azzurro con Luciano Darderi, che ha eliminato il russo Karen Khachanov con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-4.

“CALDO E CRAMPI, FELICE DI AVERE VINTO”

“Oggi ho fatto molto fatica fisicamente. Sono stato fortunato con la regola del calore, mi sono preso il mio tempo e ho iniziato a sentirmi meglio man mano che la partita andava avanti. Sono felice di avere vinto”. Così Jannik Sinner al termine del match del terzo turno degli Australian Open contro lo statunitense Eliot Spizzirri.

“I crampi sono cominciati con le gambe, poi le braccia- ha raccontato l’azzurro- Poi dappertutto. Però il tennis è anche una questione mentale e io sono rimasto calmo e concentrato. Certo non ho giocato al mio meglio, ma ho dato tutto quello che avevo. E grazie al sostegno del pubblico, vale tanto per me”.

Negli ottavi Sinner sfiderà Luciano Darderi. E poi c’è anche Lorenzo Musetti. E’ la prima volta che l’Italia porta tre giocatori alla seconda settimana in singolare maschile all’Australian Open.

L’altoatesino, poi, non perde da 18 partite di fila: l’ultima sconfitta l’ha subita contro l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai lo scorso anno. Questa è la terza serie più lunga di successi della sua carriera nel circuito maggiore, dopo i 26 da Shanghai 2024 agli Internazionali d’Italia 2025; e i 19 dalla Final 8 di Coppa Davis 2023 ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024.

“Per me è davvero positivo poter giocare un altro match. Il recupero ora è la cosa più importante” ha concluso.

AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA VOLTA DI MUSETTI: È AGLI OTTAVI

Primo ottavo di finale agli Australian Open centrato per Lorenzo Musetti. L’azzurro nel terzo turno ha infatti vinto al quinto set la ‘maratona’ fisica e mentale contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. Quattro ore e 27 minuti di gioco. Che hanno fatto diventare ‘Muso’ il terzo italiano a raggiungere gli ottavi di finale di tutti gli Slam dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

MUSETTI: “MENTALITÀ E CONDIZIONE FISICA, SONO FELICE”

“Ero preparato a lottare fino alla fine, sapevamo che ci aspettava una giornata molto calda. All’inizio non trovavo ritmo nello scambio, ero lontano dal campo. Ma ho mantenuto un’ottima mentalità e grazie a una grande condizione fisica sono riuscito a fare girare la partita. Sono felice”. La gioia e l’orgoglio di Lorenzo Musetti, che ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale degli Australian Open battendo in cinque set il ceco Tomas Machac.

“Nel primo set a un certo punto servivo come mia madre (ti voglio bene, mamma…)- ha scherzato- ma sono riuscito a ritrovare il mio movimento, a non andare di fretta, anche grazie a un lancio di palla più alto”.

La chiusura del tetto per il grande caldo, invece, non è che si stata decisiva… “Con il tetto alla fine è stato molto meglio, ma ormai giocavamo già da quattro ore- ha detto Musetti- Entrambi comunque siamo riusciti a tenere un livello di atletismo molto alto. E’ stata dura. Alla fine ho trovato un modo per batterlo ed è la cosa più importante”.

(photo e video credit: Australian Open/X e Fb)