Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole: il debutto stasera nelle vesti di Eleonor Price

Whoopi Goldberg debutta in Un Posto al Sole: “Mi ha ricordato quanto recitare sia il mio primo amore”. Da questa sera, la star di “Ghost” e “Sister Act” nei panni di Eleonor Price

Hollywood a Napoli. Dopo mesi di attesa, questa sera Whoopi Goldberg debutta in Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva che quest’anno festeggia i suoi primi trent’anni. Su Rai 3 a partire dalle 20.50, l’attrice sbarcherà sul piccolo schermo per regalare un’esperienza inedita anche per lei stessa. Come riporta Il Corriere della Sera, l’attrice ha raccontato: “Non avevo mai recitato in una soap. Ma quando me l’hanno proposto, semplicemente, ho pensato: perché no”.

La star di “Ghost” e “Sister Act” interpreta Eleanor Price, un’esuberante imprenditrice americana, positiva, curiosa e determinata, che arriva a Napoli per commissionare un lussuoso yacht ai cantieri Palladini.

“È una donna potente, in un certo senso anche io mi sento così. Ma non fa niente per ostentarlo- ha spiegato-. In generale sul lavoro le donne affrontano sempre più difficoltà: succede nel cinema come negli altri settori. Le cose sono cambiate in meglio rispetto a vent’anni fa, ma c’è ancora tanto da fare, siamo in evoluzione”.

Sul set di Un Posto al Sole, Gooldberg si è divertita e ha ritrovato la sua passione: “Negli Stati Uniti conduco da tempo uno show in tv: con Un posto al sole mi sono ricordata quanto recitare sia il mio primo amore, lo avevo dimenticato“. L’attrice fa, poi, i complimenti al cast: “Gli attori della soap sono incredibili: devono memorizzare una quantità di battute molto diversa da quelli del cinema, ero ammirata. Come fanno?”. E, alla domanda su chi ringrazia ancora oggi, Goldberg risponde: “Patrick Swayze, sempre. Non potrò mai scordare che se lui non avesse insistito per avermi in Ghost, nulla sarebbe successo per me“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)