Vertice Meloni-Merz. La premier: “L’Europa decida se essere protagonista del suo destino”

I due leader hanno firmato un accordo di cooperazione rafforzata, ribadito il “forte legame transatlantico tra Ue e Stati Uniti”, ma invocato al rispetto “dell’integrità territoriale”

“Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l’Europa nel suo complesso”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, rilasciate in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania. “Qualche osservatore ha detto che il 2026 sarà l’anno di Italia e Germania. Intendiamo mettercela tutta. Italia e Germania decidono di rafforzare il partenariato a ogni livello. L’amicizia tra i due Paesi è strategica”, ha poi aggiunto la presidente del Consiglio.

L’INTESA PER UNA “COOPERAZIONE RAFFORZATA”

Italia e Germania ribadiscono l’impegno, “come Alleati della NATO”, nella “priorità strategica di mantenere una credibile deterrenza e difesa contro tutte le minacce alla sicurezza euro-atlantica, rafforzando al contempo il pilastro europeo dell’Alleanza e rimanendo uniti nel nostro sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa”. È uno dei passaggi dell’accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza, firmato dalla premier italiana, Giorgia Meloni, e dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania.

“Italia e Germania sono alleati della NATO e partner strategici europei. Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza causato dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle attuali sfide ai valori, alla sicurezza e agli interessi europei, poste da un numero crescente di attori, intendiamo rafforzare il nostro dialogo regolare a tutti i livelli”, prosegue il piano.

“Intendiamo coordinarci più strettamente sulle politiche chiave, già nelle fasi iniziali, e attuare progetti concreti in settori specifici. Il nostro obiettivo principale è proteggere la pace e la stabilità in Europa e mantenere l’architettura di sicurezza euro-atlantica“, si legge ancora.

MELONI-MERZ: “FORTE LEGAME UE-USA, RISPETTARE INTEGRITÀ TERRITORIALE”

Italia e Germania ribadiscono “l’importanza fondamentale di un forte legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti d’America, basato su valori comuni e interessi condivisi”, si sottolinea. I due Paesi, si legge ancora, sono impegnati “a rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di integrità territoriale e sovranità”.

“Siamo in una congiuntura storica complessa che impone all’Europa di scegliere se intende essere protagonista del proprio destino o subirlo“. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

MELONI-MERZ: “COOPERAZIONE PER ARMONIZZARE E RIDURRE TARIFFE GAS”

“Collaboreremo sui mercati energetici europei, elettricità, gas e idrogeno, compresa la promozione dell’armonizzazione delle tariffe transfrontaliere nel settore del gas e la riduzione dei prezzi dell’energia”. È uno dei passaggi del piano di azione congiunto firmato dalla premier italiana, Giorgia Meloni, e dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania.

“Alla luce dell’attuale situazione geopolitica e della necessità di prevenire e rispondere a potenziali interruzioni dell’approvvigionamento di gas, collaboreremo sui gasdotti e idrogeno tra Italia e Germania (via Austria e/o Svizzera), e in particolare sul “Corridoio Sud H2 [Corridoio Sud dell’idrogeno]” che collega le regioni meridionali di Italia e Germania con il Nord Africa e la regione MENA, favorendo la produzione di energia rinnovabile, gas e idrogeno”, si legge ancora.

MELONI-MERZ: “NO A USO UNILATERALE DI MISURE COMMERCIALI”

“Ci opponiamo all’uso unilaterale di misure commerciali e all’impatto delle politiche non di mercato che perturbano il commercio globale”, continua il piano.

“Lavoreremo per il successo della 14esima Conferenza Ministeriale di Yaoundé nel marzo 2026, nonché per la stipula di solidi accordi commerciali bilaterali e regionali, a sostegno della diversificazione e della resilienza delle nostre economie, tenendo pienamente conto del potenziale e delle esigenze di tutti i settori economici, al fine di salvaguardare i nostri standard di prodotto e rispettare la parità di condizioni con i nostri partner, anche in ambito agricolo. Ciò include la rapida entrata in vigore degli accordi con il MERCOSUR e il Messico, nonché la finalizzazione di accordi con partner importanti nell’Indo-Pacifico”, si legge ancora.

MELONI-MERZ: “PROGETTI CONGIUNTI IN AFRICA CONTRO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE”

Italia e Germania “riconoscono l’importanza strategica di collaborare con l’Africa in quanto continente vicino all’Europa, per perseguire un partenariato reciprocamente vantaggioso per libertà, pace e sicurezza. A tale proposito, entrambe le parti esplorano la possibilità di progetti congiunti nel continente, anche nell’ambito del Piano Mattei e del Processo di Roma, con l’obiettivo specifico di combattere le cause profonde dell’immigrazione irregolare e del terrorismo“.

MELONI-MERZ: “AGGRESSIONE RUSSA A UCRAINA MINACCIA PER UE”

L’attuale guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina è “una chiara violazione del diritto internazionale. Minaccia l’Unione Europea in quanto tale. L’aggressione russa contro i popoli pacifici vicini deve essere scoraggiata a lungo termine. Finché non sarà raggiunta una pace giusta, chiediamo e continueremo a fornire un sostegno risoluto all’Ucraina”.

Per questo, si legge nel piano di azione, “crediamo fermamente che sia necessario rafforzare il pilastro europeo all’interno della NATO e rafforzare la nostra deterrenza e difesa, anche a causa della minaccia diretta che la Russia rappresenta per la sicurezza euro-atlantica”.

MELONI-MERZ: “SOSTEGNO A PIANO USA PER FINE CONFLITTO GAZA”

“Nel nostro dialogo, coordineremo strettamente i nostri attuali sforzi in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, comprese le sanzioni, il sostegno alla resilienza e alla ricostruzione dell’Ucraina e alle iniziative volte a raggiungere una pace giusta, nonché il sostegno all’attuazione del Piano statunitense per porre fine al conflitto a Gaza, con l’obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione civile e aprire la strada a una soluzione a due Stati”, prosegue il piano.

“Il nostro dialogo strutturato si concentrerà anche sul Medio Oriente, compresa la regione del Golfo e la Penisola Arabica, il Nord Africa, in particolare la Libia, il Sahel, il Corno d’Africa, il Mediterraneo orientale, i Balcani occidentali, la Cina e l’Indo-Pacifico e l’Artico, nonché sulle relazioni esterne dell’UE con i nostri principali partner”, si legge ancora.

MELONI-MERZ: “SERVE POLITICA SPAZIALE EUROPEA FORTE”

“Siamo uniti nella nostra visione di una politica spaziale europea forte, autonoma e strategicamente coerente– si legge ancora nel piano-. Qualsiasi iniziativa dell’UE deve rispettare i Trattati e i principi di sussidiarietà e proporzionalità, e coopereremo in tal senso”. “Rafforzeremo il nostro coordinamento sulle attività e le politiche spaziali– prosegue- comprese le dimensioni della sicurezza e della difesa, l’economia spaziale, la ricerca e sviluppo, anche nel quadro dei programmi dell’UE e dell’ESA. Faciliteremo lo scambio regolare tra le nostre industrie spaziali, le start-up e le PMI interessate. Allo stesso tempo, seguiremo e condivideremo congiuntamente informazioni e valutazioni sullo sviluppo dell’attore industriale “Bromo” perseguito da Airbus, Thales Alenia Space e Leonardo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)