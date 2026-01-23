Strage Crans Montana, Eleonora Palmieri mostra su Instagram il volto ustionato

Strage Crans Montana, nel video pubblicato su Instagram Eleonora Palmieri ha mostrato il suo volto segnato dalle ferite, accompagnando le immagini con un messaggio di speranza

Dopo oltre venti giorni dal terribile incendio che tra la notte del 31 dicembre e il 1° gennaio ha devastato il locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera, trasformando la festa di Capodanno in una tragedia con decine di morti e oltre cento feriti, Eleonora Palmieri, veterinaria romagnola di 29 anni, ha documentato sui social il suo difficile percorso di recupero dalle gravi ustioni subite quella notte.

Originaria di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, Eleonora è stata una tra i feriti più gravi della strage: le fiamme e il fumo del rogo nel locale svizzero le hanno provocato ustioni al volto, alle gambe e a una mano, ferite che l’hanno costretta a un lungo ricovero. Dopo le prime cure nel Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, la giovane è stata trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena, nel reparto Centro Grandi Ustionati Romagna, per proseguire il percorso di fisioterapia, medicazioni e riabilitazione.

Nel video pubblicato su Instagram Eleonora ha mostrato il suo volto segnato dalle ferite, accompagnando le immagini con un messaggio di speranza: “Ogni giorno è un passo verso il mio obiettivo. Un centimetro alla volta per tornare a fare ciò che amo”. Il post alterna immagini di momenti felici prima dell’incidente e scene del percorso in ospedale.

Medici e specialisti sottolineano che, sebbene la guarigione richieda tempo e pazienza, Eleonora sta seguendo un programma di recupero personalizzato gestito da un team multidisciplinare. Al momento non sono previsti ulteriori interventi chirurgici immediati, ma la riabilitazione resta essenziale per il pieno recupero funzionale delle aree interessate dalle ustioni.

