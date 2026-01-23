Stasera su Rai 4 il film di azione “Sezione 8”: la trama

In prima serata su Rai 4 Sezione 8, film del 2022 di genere azione, thriller, diretto da Christian Sesma, con Ryan Kwanten, Dolph Lundgren e Dermot Mulroney: la trama
Jake Atherton, ex marine con forti principi morali, lascia l’esercito per una vita tranquilla in famiglia. Quando questa viene distrutta, decide di vendicarsi, attirando l’attenzione di una misteriosa agenzia governativa, la Sezione 8, che cela misteriosi segreti. Determinato a scoprirli, è pronto a tutto. Ci riuscirà?
E’ la trama del film Sezione 8 diretto da Christian Sesma, con Ryan Kwanten, Dolph Lundgren e Dermot Mulroney, in onda venerdì 23 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.