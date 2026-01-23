Stasera su Rai 1 “Tali e quali”: i vincitori della puntata arriveranno in finale

A una settimana dalla finalissima, il programma entra nella fase decisiva. Venerdì 23 gennaio alle 21.30 su Rai 1 va in onda “Tali e quali”

A una settimana dalla finalissima, il programma entra nella fase decisiva. Venerdì 23 gennaio alle 21.30 su Rai 1 va in onda “Tali e quali”. Sul palco si esibiranno altri 10 artisti non professionisti, pronti a mettersi in gioco interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale. La sfida prevede esibizioni dal vivo, di fronte alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa puntata dal quarto giudice “a sorpresa”: Orietta Berti.

I due artisti che riusciranno ad arrivare alla finale si esibiranno il 30 gennaio, insieme ai due classificati delle prime due puntate e ai migliori interpreti delle edizioni precedenti.

Obiettivo, conquistare il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026. I concorrenti saranno seguiti dallo stesso team di professionisti di ʼTale e Quale Showʼ: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e vocal coach. Le preparazioni vocali sono affidate a Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, con Emanuela Aureli nel ruolo di actor coach.

Il programma è presente sui social con l’hashtag #taliequali, mentre il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it