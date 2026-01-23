L’Orsetto Gioele a Centrale Preneste Teatro il 25 gennaio

Arriva da Riccione il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro a Roma (zona Pigneto/Malatesta): domenica 25 gennaio va in scena L’Orsetto Gioele di Fratelli di Taglia

Arriva da Riccione il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 a Roma (zona Pigneto/Malatesta): appuntamento domenica 25 gennaio alle 16.30 con L’Orsetto Gioele di Fratelli di Taglia. Teatro d’attore con pupazzi e videoproiezioni, lo spettacolo è di Daniele Dainelli e Giovanni Ferma, con Giovanni Ferma e la regia di Daniele Dainelli.

Nel cuore di una tranquilla vita cittadina, il signor Gioacchino decide di intraprendere un viaggio verso la casina nel bosco che gli ha lasciato il misteriosamente scomparso nonno Bruno. La sua ricerca di serenità prende una piega inaspettata: la vecchia baita del Nonno è diventata una magica cascina super tecnologica abitata da Gioele, un orsetto affabile che ha un legame speciale con altri orsi e creature di ogni angolo del mondo: l’orso Marco Polo dal polo nord, dalla Cina Wanda la Panda, dal parco nazionale degli Abruzzi il fratello Orso Gabri, dalla Colombia l’orsetta Ornata e due simpatiche apine ovvero l’ape Pepa e l’ape Pupa. Questa casina è infatti in realtà il centro di una straordinaria ‘Cellula Ecologista’.

Lo spettacolo vuole sensibilizzare su questioni ecologiche di vitale importanza che affliggono il nostro pianeta, come il riscaldamento globale e l’inquinamento. Lo fa attraverso una narrazione ironica, arricchita da una drammaturgia spesso in rima e con giochi divertenti. Ma soprattutto, adotta un approccio basato sulla multimedialità, con interazioni tra personaggi reali, pupazzi e video-call in diretta con altri animali che aiutano Gioele nell’impresa. Accompagnato da musiche originali, canzoni e filastrocche, lo spettacolo punta a penetrare nelle menti e nei cuori dei giovani spettatori per farli riflettere sulla situazione ecologica del nostro pianeta. Un’occasione unica per esplorare il mondo ecologico in modo creativo e coinvolgente, offrendo al giovanissimo pubblico un’esperienza indimenticabile e un messaggio importante da portare con sé.

Adatto dai 3 agli 8 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Compagnia Fratelli di Taglia

L’Orsetto Gioele

Di Daniele Dainelli e Giovanni Ferma

Con Giovanni Ferma

Regia: Daniele Dainelli

Costumi e scenografie: Marina Signorini e Patrizia Signorini

Costruzione pupazzi: Carolina Velasco

Consulenza artistica: Matteo Giorgetti

Oggetti di scena: Mirco Zavoli

Musiche: Andrea Bracconi

Tecnici di produzione: Luca Baldacci e Andrea Bracconi

Contributi multimediali HBH LAB

Amministrazione e organizzazione: Barbara Paglialonga e Alessia Neri

Ufficio Stampa: Jacopo Ferma

Domenica 25 gennaio 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu –www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/