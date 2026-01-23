L’attore Noah Wyle da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Noah Wyle ospite di Che tempo che fa. L’attore sarà da Fabio Fazio in occasione del debutto della seconda stagione della serie di successo ‘The Pitt’
In occasione del debutto della seconda stagione di ‘The Pitt’ su HBO Max, domenica 25 gennaio Noah Wyle sarà ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. Grazie al grande successo ottenuto dalla serie, l’attore ha vinto un Golden Globe e un Emmy Award come Miglior attore protagonista.
Wyle ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di John Carter nella serie cult “E.R. – Medici in prima linea”, trasmessa dal 1994 al 2005, che gli è valsa 4 Screen Actors Guild Awards, oltre a cinque candidature all’Emmy e tre ai Golden Globe. Nel corso della carriera ha recitato in acclamate pellicole, come “Donnie Darko” di Richard Kelly e “W.” di Oliver Stone, e numerose serie tra cui “Falling Skies”, “The Red Line”, “Leverage: Redemption”, “The Librarian”.
Acclamata da pubblico e critica, ‘The Pitt’ ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui 2 Golden Globe come Miglior Serie Drammatica e Miglior Attore Protagonista e 5 Emmy Awards come Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Guest Star e Miglior Casting per una Serie Drammatica. Ambientata nel fittizio Trauma Medical Center di Pittsburgh, conosciuto come “The Pitt”, la serie, creata da R. Scott Gemmill, racconta un singolo turno di 15 ore del pronto soccorso, con ogni episodio che segue un’ora di quella giornata.
