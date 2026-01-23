L’Alta Velocità spezza l’Italia in due nel weekend

Lavori in corso a Firenze dalle 15 di sabato alle 15 di domenica. I treni provenienti da sud (Roma, Napoli) termineranno la corsa a Campo di Marte; quelli da nord a Rifredi. In mezzo, 45 minuti di autobus sostitutivi gratuiti

L’Italia dell’Alta velocità spezzata in due per un weekend. Dalle 15 di sabato 24 alle 15 di domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte per l’avvio dei lavori di sostituzione del cavalcavia del Ponte al Pino, che passa sopra i binari. Effetto immediato: l’alta velocità salta Santa Maria Novella, cuore del traffico ferroviario cittadino.

Le Frecce e Italo si fermeranno “ai lati” della città. I treni provenienti da sud (Roma, Napoli) termineranno la corsa a Campo di Marte; quelli da nord a Rifredi. In mezzo, quaranta-cinque minuti di autobus sostitutivi gratuiti per traghettare i passeggeri da una stazione all’altra, con un allungamento complessivo dei tempi di viaggio di almeno un’ora.

Il piano prevede 18 bus da 50 posti, più sei di riserva, validi sia per Trenitalia sia per Italo. Le ripartenze dei treni nella seconda stazione saranno coordinate per consentire le coincidenze. Per evitare il caos, i convogli viaggeranno a capienza ridotta, i biglietti saranno contingentati e il numero dei treni dimezzato. RFI garantisce comunque un’Alta velocità ogni ora per direzione, più un treno orario da Rifredi verso nord e uno da Campo di Marte verso sud. Tutte le modifiche sono pubblicate sul sito di RFI.

Sono previsti percorsi alternativi anche per Intercity e Intercity Notte, che aggireranno Firenze. Alcune tratte subiranno limitazioni, variazioni di orario e partenze anticipate. Possibili ritocchi anche al servizio regionale.

