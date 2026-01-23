Lab-go chiude un round da 1,4 milioni di euro per portare il digital twin nel fashion e nel second-hand

Lab-go, startup brianzola specializzata in tecnologia “figitale” e sistemi di autenticazione tramite QR code brevettati, ha chiuso un round da 1,4 milioni di euro

Lab-go , startup brianzola con tecnologia figitale che rivoluziona il concetto di autenticazione tramite QR code brevettati, annuncia la chiusura di un bridge round di investimento da 1,4 milioni di euro. L’operazione porta la valutazione post-money della società a circa 18 milioni di euro.

A rendere particolarmente rilevante questo round è la natura del capitale: l’operazione è stata interamente sottoscritta da un pool di importanti imprenditori italiani e svizzeri in qualità di business angel, che hanno scelto di supportare la visione tecnologica di Lab-go senza l’intervento di fondi istituzionali, confermando la solidità del modello di business applicato alla brand protection e alla fan engagement.

Lab-go: la risposta tecnologica alla sfida del Digital Product Passport fino al mercato second-hand

Secondo i dati del report 2025 “Resale’s Next Chapter” di Boston Consulting Group (BCG) , il mercato globale del second-hand cresce tre volte più velocemente del mercato primario, tuttavia questa espansione è frenata dal rischio contraffazione, un fenomeno che oggi vale oltre 450 miliardi di dollari a livello globale.

In risposta a questa sfida, Lab-go ha sviluppato una tecnologia proprietaria basata su QR code brevettati che rappresenta un’evoluzione radicale rispetto ai tradizionali sistemi di autenticazione. A differenza degli ologrammi, facilmente replicabili, il sistema di Lab-go è caratterizzato da una scansione univoca: una volta generato il certificato di autenticità, il codice modifica il proprio stato eliminando la possibilità di clonazione. Questo sistema “one-shot” rende la contraffazione sostanzialmente impossibile, garantendo l’originalità del prodotto in ogni passaggio di mano.

Grazie a questa innovazione, la startup ha già conquistato la fiducia di brand leader nel mondo dello sport e dell’entertainment, collaborando con la maggior parte delle squadre di Serie A e con icone della musica internazionale come Metallica, Iron Maiden e Linkin Park.

I progetti futuri: dalla brand protection all’alter ego digitale nel fashion, passando per il Digital Product Passport

Il capitale raccolto sarà destinato prioritariamente all’espansione nel settore della moda, dove l’esigenza di tracciabilità è ormai imprescindibile e il Digital Product Passport (DPP) diventerà obbligatorio nel settore tessile. Il progetto chiave riguarda lo sviluppo di un sistema di connessione tra i prodotti fashion e il loro “alter ego digitale” (Digital Twin). Questo strumento permetterà di creare un passaporto digitale del prodotto che ne certifichi l’autenticità e la provenienza lungo tutta la filiera, fornendo un valore fondamentale sia per i produttori che per i consumatori finali, specialmente nelle piattaforme di rivendita.

La tecnologia potenzierà la brand protection: i QR code diventeranno porte d’accesso a esperienze digitali personalizzate e contenuti esclusivi, permettendo ai brand di mantenere un legame diretto e interattivo con la propria customer base, anche dopo la vendita del prodotto fisico.

“Questo aumento di capitale ci consentirà di accelerare e portare a terra alcuni progetti tecnologici e strategici su cui lavoriamo in modo silenzioso da oltre due anni. Siamo orgogliosi di aver chiuso il round con un gruppo di investitori che crede fortemente nella nostra mission: per noi rappresentano al meglio lo spirito imprenditoriale che, fin dalla nascita, guida Lab-go e ne orienta le scelte”, afferma Mirko Brignani, CEO di Lab-go.