InPost sceglie Alsendo per la tecnologia di InPost Easy

InPost Easy, la nuova piattaforma internazionale di InPost dedicata alle spedizioni cross-border per clienti privati, ha scelto Alsendo come partner tecnologico

Alsendo, leader europeo nello sviluppo di software e servizi tecnologici per la logistica e le spedizioni, è il partner tecnologico di InPost Easy, la nuova piattaforma internazionale di InPost dedicata alle spedizioni cross-border per clienti privati.

Il servizio permetterà a InPost di operare in otto Paesi europei – Polonia, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo – con l’obiettivo di semplificare le spedizioni transfrontaliere e garantire un’esperienza utente uniforme, indipendentemente dal Paese di partenza o di destinazione.

La collaborazione tra Alsendo e InPost ha portato allo sviluppo di un’infrastruttura tecnologica unica e condivisa, capace di integrare tutte le principali funzionalità all’interno di un’unica piattaforma. Un approccio che consente di standardizzare i processi di spedizione e gestione dei pacchi su scala internazionale. InPost Easy, infatti, rappresenta un canale aggiuntivo proprio per raggiungere i clienti internazionali del Gruppo, offrendo loro accesso a un servizio di spedizioni internazionali ancora più intuitivo.

La piattaforma InPost Easy consente di spedire pacchi in tre formati tramite locker automatici Paczkomat® oppure punti di ritiro e consegna, con generazione immediata dell’etichetta di spedizione e senza necessità di registrazione. I pagamenti avvengono in valuta locale: in zloty per la Polonia e in euro per tutti gli altri Paesi mentre le tariffe di spedizione sono addebitate nella valuta locale del mittente, il tutto senza la necessità di creare un account.

«La collaborazione con InPost rappresenta una conferma importante del posizionamento di Alsendo come partner tecnologico nel settore logistico a livello europeo», commenta Magda Magnuszewska, CEO di Alsendo. «Questo progetto rafforza il nostro ruolo all’interno dell’ecosistema e-commerce e logistica e apre nuove opportunità di sviluppo su scala internazionale».

Sulla stessa linea Rafał Brzoska, fondatore e CEO del Gruppo InPost: «Con InPost Easy vogliamo dimostrare che la logistica cross-border può essere semplice. Abbiamo creato un’unica piattaforma, disponibile in otto lingue e attiva in otto mercati europei, trasformando un processo complesso in un’operazione immediata e accessibile».

La scelta di Alsendo come partner tecnologico si basa sulla sua esperienza nello sviluppo di soluzioni logistiche avanzate, scalabili e progettate per la gestione di grandi volumi.

«Questo progetto non è solo una sfida tecnologica, ma anche l’inizio di una partnership di lungo periodo con uno dei principali operatori del mercato», aggiunge Michał Wójcik, Enterprise & Partnership Director di Alsendo. «Inoltre, segna l’ingresso di Alsendo in nuovi mercati strategici come Francia e Paesi Bassi».