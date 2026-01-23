Incidente ferroviario in Spagna: ritrovato Boro, il cane sopravvissuto al disastro

Ritrovato Boro: il cane sopravvissuto al disastro ferroviario in Spagna torna tra le braccia della sua famiglia. Il meticcio risultava scomparso dal giorno dell’incidente, avvenuto il 18 gennaio

Una fiammella di speranza in mezzo alla tragedia che ha colpito il sud della Spagna: Boro, il cane disperso dopo il devastante scontro tra due treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz (Cordova), è stato finalmente ritrovato e riconsegnato alla sua famiglia. Il meticcio risultava scomparso dal giorno dell’incidente, avvenuto il 18 gennaio lungo la linea ferroviaria tra Malaga e Madrid, che ha causato decine di vittime e numerosi feriti.

Boro era a bordo con Ana García Aranda, 26 anni, e sua sorella, entrambe rimaste ferite nell’impatto. In seguito alla collisione, il cane, spaventato dal caos, si era allontanato e aveva fatto perdere ogni traccia, scatenando una vasta mobilitazione di volontari, autorità locali e cittadini che avevano diffuso appelli e immagini per ritrovarlo.

Dopo diversi avvistamenti e tentativi infruttuosi di cattura, Boro è stato finalmente individuato e messo in sicurezza grazie alla collaborazione tra volontari, agenti del Seprona (Servizio di Protezione della Natura della Guardia Civil) e gruppi animalisti. Subito dopo l’individuazione, il cane è stato riunito con Ana, che lo ha accolto con grande emozione.

Oltre al felice ritorno di Boro, gruppi veterinari locali hanno anche offerto supporto specializzato per seguire il cane dopo lo stress subito nei giorni della sua scomparsa, sottolineando l’importanza di un recupero psicologico oltre che fisico.

(Foto dalla pagina Facebook PACMA – Partido Animalista)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)