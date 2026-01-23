Impennata di ordini per gli occhiali di Macron sfoggiati a Davos

Tutti pazzi per gli occhiali di Macron: il sito del marchio in crash per le troppe visite. Ecco quanto costano i Pacific S 01 Doublé Or della maison francese Henry Jullien

Quando il presidente francese Emmanuel Macron è salito sul palco del World Economic Forum di Davos con un paio di occhiali da sole specchiati la scena è diventata virale. I social si sono riempiti di meme, commenti ironici e paragoni cinematografici al film Top Gun, trasformando un dettaglio in un fenomeno globale che ha travalicato la politica vera e propria.

Gli occhiali in questione sono il modello Pacific S 01 Doublé Or della maison francese Henry Jullien, marchio storico dell’occhialeria di lusso, noto per la produzione artigianale made in France e per un’estetica che unisce heritage e contemporaneità (nell’ottobre 2023 il marchio è entrato a far parte del gruppo friulano iVision Tech). Il prezzo non proprio economico di 659 euro li colloca chiaramente nella fascia alta, lontano dalla logica del consumo di massa. Ma nelle ultime ore il sito dell’azienda è stato temporaneamente inaccessibile per l’afflusso straordinario di visitatori. La scelta del presidente ha avuto anche un impatto concreto anche sui mercati: il titolo del produttore degli occhiali ha registrato un’impennata, aggiungendo milioni di euro alla sua capitalizzazione.

Rumors raccontano che Macron li ha acquistati personalmente nel 2024, rifiutando la proposta di riceverli in regalo, insistendo che fossero interamente fatti in Francia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)