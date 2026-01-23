Il film “Lamborghini – The man behind the legend” stasera su Rai 2: la trama

Stasera in prima serata su Rai 2 “Lamborghini – The man behind the legend”, film del 2022 scritto e diretto da Bobby Moresco: la trama

La vita dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, dai veicoli della guerra ai trattori, fino alla sfida ai giganti delle auto sportive. Grazie alla capacità di cambiare i paradigmi dell’ingegneria, ha creato modelli iconici nati dalla determinazione di un uomo che ha rivoluzionato il lusso e la meccanica. Disponibile anche in lingua originale.

E’ la trama del film “Lamborghini – The man behind the legend” in onda venerdì 23 gennaio 2025 alle 21:20 su Rai 2.