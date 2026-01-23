Granny Smith Val Venosta, la regina in verde delle valli alpine

Quando la stagione autunnale entra nel vivo, tra i filari maestosi della Val Venosta torna a imporsi una protagonista che non ha certo bisogno di presentazioni: Granny Smith Val Venosta

Quando la stagione autunnale entra nel vivo, tra i filari maestosi della Val Venosta torna a imporsi una protagonista che non ha certo bisogno di presentazioni: Granny Smith Val Venosta. La sua iconica buccia verde, pulita e luminosa, cattura lo sguardo all’istante, mentre il suo carattere aromatico frizzante e deciso anticipa già al primo morso ciò che la rende inconfondibile.

È una mela che interpreta alla perfezione l’essenza del territorio venostano: autentica, essenziale, vibrante. Una varietà disponibile da novembre ad aprile, che si distingue da sempre per la sua energia brillante e contagiosa.

Alla scoperta della Granny Smith Val Venosta.

L’aspetto

Granny Smith Val Venosta è unica nel suo genere: il suo verde non ha imitazioni in natura. Una tonalità compatta, pura, senza alcun sovracolore a intaccarne la nitidezza magnetica. Solo un minuto stellario di lenticelle bianche a punteggiare la superficie, che accompagna con discrezione l’uniformità della buccia. La forma, leggermente allungata ma ben rotonda, completa un equilibrio visivo mozzafiato. Eleganza allo stato puro. Rigorosamente in verde.

Il profumo e il sapore

Granny Smith Val Venosta si racconta con un aroma olfattivo verde ed erbaceo, terso e brillante, capace di evocare immediatamente i pendii alpini dove nasce il frutto. Queste note aromatiche si ritrovano poi al palato, dove si intrecciano ad accenni di banana verde e lime: un soffio di dolcezza appena accennato che si sposa alla perfezione con l’acidità vivace del frutto. Una freschezza che conquista, affiancata da richiami agli aromi verdi e cerosi del cocco e alla croccantezza della buccia di cetriolo.

La consistenza

Sebbene la buccia sia sottile e gentile sul palato, Granny Smith Val Venosta custodisce una consistenza sorprendentemente spessa e compatta, mentre la polpa croccante e succosa presenta una struttura finissima.

In Val Venosta, la Granny Smith è… proprio dove deve essere: nel suo paradiso naturale.

L’Identikit della Granny Smith Val Venosta

Croccantezza: 4/5

Succosità: 4/5

Dolcezza: 2/5

Acidità: 4/5