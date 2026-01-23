Emis Killa annuncia il tour per la Primavera 2026

Dopo l’uscita del suo ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il “Club Tour 2026”, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026

Emis Killa torna live! Dopo l’uscita del suo ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il “Club Tour 2026”, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026. I biglietti sono in vendita sui canali ufficiali a partire dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio 2026.

Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN). La tournée, prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti, continuerà poi martedì 12 all’Estragon di Bologna e si concluderà venerdì 15 al Fabrique di Milano.

Il tour sarà occasione per portare finalmente dal vivo, oltre a brani provenienti dalla pluriennale carriera di Emis Killa, anche gli inediti di “Musica Triste”, l’ultimo album dell’artista uscito a fine 2025, accolto positivamente dal pubblico per la sua carica hip-hop, con una penna più affilata che mai; un disco in cui sonorità, linguaggio e stile rappresentano la quintessenza del rap. “Musica Triste” è un album la cui identità ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura Emis Killa ha iniziato a ragionare secondo quello che gli dettava il cuore, pensando a cosa lo rappresentasse veramente, anche eventualmente a discapito di una fruibilità più mainstream. È nato così un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata. “Musica Triste”, tredicesimo progetto dell’artista, tra album, EP e Mixtape, è uscito a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino.

CALENDARIO CLUB TOUR 2026

sabato 2 maggio 2026 @ Concordia – TORINO

domenica 3 maggio 2026 @ Hall – PADOVA

giovedì 7 maggio 2026 @ Viper – FIRENZE

venerdì 8 maggio 2026 @ Orion – ROMA

sabato 9 maggio 2026 @ Mamamia – SENIGALLIA (AN)

martedì 12 maggio 2026 @ Estragon – BOLOGNA*

venerdì 15 maggio 2026 @ Fabrique – MILANO

*per i concerti all’Estragon di Bologna l’accesso è consentito ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un maggiorenne.