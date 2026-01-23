Delitto di Garlasco, gli ex compagni di Andrea Sempio ascoltati in Procura

Delitto di Garlasco: alcuni ex compagni di Andrea Sempio sarebbero stati riascoltati in Procura, in questi giorni, per capire meglio le amicizie del tempo del 37enne indagato

Continuano accertamenti e verifiche nell’ambito delle nuove indagini su Garlasco: negli ultimi giorni, in Procura a Pavia, stando a quanto scrive il quotidiano online ‘Il Tempo’ sono stati convocate cinque persone, uomini che nell’estate del 2007 erano amici o compagni di classe di Andrea Sempio. Sempio, che oggi ha 37 anni, è indagato da quasi un anno (ed è la terza volta) per l’omicidio di Chiara Poggi, commesso il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato in via definitiva in Cassazione Alberto Stasi, allora fidanzato della 26enne. Le indagini, però, sono state riaperte sulla base della presentazione di un esposto da parte della difesa di Alberto Stasi, che ha portato all’attenzione degli inquirenti una serie di circostanze a partire dalla presenza del Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi.

Negli ultimi giorni, dunque, alcuni ex compagni di scuola di Sempio sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. Gli inquirenti puntano a ricostruire la rete di amicizie di allora, per capire quali fossero le frequentazioni del giovane amico di Marco Poggi, se fosse dentro più comitive e con chi trascorresse il tempo. A questi ex ragazzi sarebbe stato anche chiesto qualcosa a proposito di quello strano video, ritrovato nel pc di Chiara Poggi, in cui si vede Sempio all’interno di una scuola mentre, con altri amici, gioca con una palla di carta. Il video in questione, secondo un’indiscrezione diffusa da dalla youtuber Bugalalla, sarebbe arrivato sul pc di Chiara in luglio (quel giorno è stato scaricato) e sarebbe stato aperto da qualcuno il giorno dopo il delitto, quando il pc era già stato sequestrato e portato via dai Carabinieri. Quello stesso video era stato visionato da qualcuno (presumibilmente da Chiara Poggi) il 10 agosto, cioè tre giorni prima di essere uccisa: quel giorno il pc di Chiara risulta essere stato acceso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)